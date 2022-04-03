/689896/تعرف-على-قرارات-مجلس-إدارة-الأهلي-تفاصيل

أتخذت مجلس إداراة النادي الأهلي، اليوم الأحد، العديد من القرارات في اجتماعه السابق بفرع النادي بمدينة نصر، وذلك استكمالًا للجلسة التي عقدت يوم الاثنين الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت القرارات التالية:

اعتماد توصيات لجنة التخطيط للكرة.

تكليف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي باختيار مدير فني أجنبي للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي.

اعتماد تمديد عقد إيهاب أمين لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي لمدة ٣ سنوات.

تجديد الثقة في كل من المدير المالي ومديري الأمن في كافة الأفرع والمشرف العام على الخدمات وكذلك تجديد التعاقد مع السادة المستشارين ومديري الإدارات العاملين بنظام التعاقد.

كما اعتبر المجلس الجلسة ممتدة لحين الإعلان عن الموعد الجديد لاستكمالها.

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني

حقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال إفريقيا.

ضرب محمد شريف بالهدف الثاني والتقدم للنادي الأهلي في الدقيقة الثانية والسبعين من عمر المباراة، من خلال علي معلول أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار قابلها محمد شريف بتسديدة من لمسة واحدة مرت على يسار الحارس لداخل الشباك.

أكد النادي الأهلي بالهدف الثالث في شباك المريخ السوداني في الدقيقة الثالثة والسبعين من عمر اللقاء، من خلال أحمد عبد القادر استغل خطأ من المدافع صلاح الدين نمر في تمرير الكرة ونجح في قطع الكرة والتوغل بها داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة بشكل رائع في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

جاء هدف المريخ السوداني بهدف التعادل في الدقيقة الستين من عمر اللقاء، من خلال متابعة من هجمة منظمة للمريخ على الأهلي، ترتد من الشناوي وتصل لرمضان عجب ويسكنها الشباك بكل سهولة.

خاض النادي الأهلي في عهد موسيماني 23 مباراة إفريقية ، فاز في 15 مباراة ، وتعادل في 5 مباريات وخسر ثلاث مباريات ، الأولى ضد سيمبا التنزاني بهدف بعيد عن ملعبه، والثانية والثالثة ضد صن داونز بهدف دون رد في القاهرة، وجنوب إفريقيا.