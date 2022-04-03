إطلاق التطبيق الإلكترونى «محاور عبور قناة السويس» فى إطار خطة التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الهيئة، فى بيان، اليوم الأحد، أن التطبيق يوفر حزمة خدمات تكنولوجية تفاعلية تستهدف تسهيل حركة عبور مركبات نقل المواطنين والبضائع بمرونة وكفاءة عالية، وذلك عبر سلسلة المعابر المتنوعة التى تربط ضفتى القناة فى المحافظات الثلاث "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، فضلاً عن ربط شبة جزيرة سيناء بالوادى، بما يفتح آفاقًا واسعة للاستثمار فى قطعة غالية من أرض مصر.

وأضافت أن التطبيق يتضمن قاعدة بيانات شاملة يجرى تحديثها لحظيًا على مدار الساعة، حول منظومة تشغيل محاور العبور، والتى تشمل 6 أنفاق عملاقة تمُر أسفل القناة بواقع نفقين فى كل محافظة من المحافظات الثلاث، و5 كبارى عائمة و9 نقاط رئيسية للمعديات بطول القناة.

وأوضحت أن قناة السويس توفر التطبيق مجانًا للمواطنين مدعومًا باللغتين العربية والإنجليزية، ويتميز بتصميم بسيط وواجهة سهلة الاستخدام، يمكن من خلالها الاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بجميع محاور العبور، مثل تحديد حالة المحاور سواء كانت مغلقة أو مفتوحة أمام المركبات، ومدى الكثافة المرورية وتعليمات المرور وأنواع المركبات المسموح لها العبور عبر كل محور على حدة، فضلاً عن عرض بدائل العبور فى حالة غلق أى محور اعتمادًا على تحديد الموقع الحالى للمستخدم، وتوضيح رسوم خدمة العبور الخاصة بكل محور وخدمة الاشتراكات والأوراق المطلوبة للحصول عليها.

وأشارت إلى أن التطبيق يوفر خاصية تفاعلية للمستخدمين تتيح تلقى الاستفسارات والمقترحات؛ لضمان التحسين المستمر للخدمة بجسور التنمية الممتدة بطول القناة، بالإضافة إلى عرض أخبار الهيئة وربطها بالموقع الإلكترونى الرسمى.

وأفادت بأنه يمكن تحميل التطبيق عبر متجر "Google Play" للهواتف المدعومة بنظام التشغيل "Android" على هذا الرابط اضغط هنا، كما يمكن تحميل التطبيق من خلال متجر "App Store" للهواتف المزودة بنظام التشغيل "IOS" من خلال هذا الرابط اضغط هنا