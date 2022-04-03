«البيئة» تطلق برنامج تأهيلى بمحمية وادى الجمال لتحقيق التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروعى دمج صون التنوع البيولوجى فى السياحة بمصر ومشروع البرنامج البيئى للتعاون المصرى الإيطالى بالتعاون مع محمية وادى الجمال، البرنامج التأهيلى لتطوير وإدارة وتنظيم الحرف اليدوية والتراثية لقريتى أبوغصون وحماطة بمحمية وادى الجمال بمرسى علم.





يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة البيئة بدعم المجتمعات المحلية والمجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ودمج تلك المجتمعات بالسياحة البيئية بالمحميات الطبيعية والحفاظ على التراث الثقافى المادى للمجتمعات المحلية فى مصر. وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن البرنامج يقوم بتأهيل ورفع قدرات المجتمعات المحلية بالإضافة الى توفير الخامات والمعدات والأدوات اللازمة للإنتاج من خلال خبراء متخصصين بأساليب الإدارة لمراكز المشغولات اليدوية وكيفية تنظيم تلك المراكز وتحقيق الاستدامة المالية والتأهيلية والفنية للمجتمعات المحلية. وأشارت وزيرة البيئة إلى أن البرنامج يقوم بتنمية أبناء المجتمع المحلى من خلال تنظيم ورش عمل حول كيفية تصنيع الحرف اليدوية التراثية للمجتمع نفسه مع الحفاظ على طبيعتها الأصلية مع العمل على تطوير تلك المنتج ليصبح مصدر جذب للزائرين لمحمية وادى الجمال بمنطقتى حماطة وأبوغصون مما يحقق فرص عمل ومصادر دخل للمجتمعات المحلية والفئات المستهدفة من خلال الربط بين المنتجات اليدوية التراثية والسياحة البيئية وتحويلهم لمصادر دخل مستدام والترويج لمنتجات السياحة البيئية بمحمية وادى الجمال وخاصة للمجتمع المحلى بمطقتى حماطة وأبوغصون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الأهداف الخاصة بالقضاء على الفقر وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات و تعزيز النمو الاقتصادى المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بالإضافة الى الهدف الخاص بتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

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