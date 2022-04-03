المنيا تنظم حملات نظافة وتجميل وضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - وصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها فى تنظيم حملات رفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال إزالة تراكمات القمامة من الشوارع العامة والميادين الرئيسية، وتنفيذ الحملات التموينية لمتابعة الحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية وانتظام العمل بالمشروعات بالقرى والأحياء.





وذكر بيان صادر عن محافظة المنيا، اليوم الأحد، أن الوحدة المحلية فى مركز ومدينة سمالوط أزالت أعمال بناء سور مخالف على أملاك دولة بقرية شوشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف فى إطار الحفاظ على أراض أملاك الدولة، كما نفذت الوحدة المحلية لسمالوط أعمال رفع كفاءة مستوى الإنارة بالعزب والنجوع لقرية دفش.

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