حياة كريمة.. الخير فى البيوت طوال رمضان (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفوجراف التالى جهود المبادرة فى توزيع كراتين رمضان بالمحافظات حيث تم الانتهاء من 45% من المستهدف وهو توزيع مليون كرتونة. ويصل وزن كرتونة المواد الغذائية حوالى12 كيلو جراما وتتكون من مكرونة وصلصة وزيت سمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان، وهى تكفى الأسرة حوالى 3 أسابيع.

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