محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة

وذكرت المحافظة، فى بيان اليوم الأحد، أن رئاسة مركز ومدينة أبو حماد أزالت حالة تعد بقرية الحرية التابعة للوحدة المحلية بالصوة على مساحة 100 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وشنت حملات لرفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وأسفرت عن رفع 723 حالة إشغال وتحرير 13 محضرا وضبط 23 حالة متمثلة فى الباعة الجائلين بوسط المدينة، كما تم فك سرادقين لبيع المواد الغذائية لعدم الحصول على التراخيص.
وشنت رئاسة حى ثان الزقازيق حملة لرفع الإشغالات لإعادة الانضباط والمظهر الحضارى لشوارع الحى وبدأت الحملة بالشوارع المتفرعة من شارع عبد العزيز على، وتم رفع جميع إشغالات المحلات التجارية، ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات والباعة الجائلين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقامت رئاسة الحى ومدير الإدارة الهندسية والإشغالات ورخص المحلات بضبط ونش ومواد بناء بدون ترخيص بمنطقة المساكن التعاونية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف، وراجعت تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا فى المقاهى والمطاعم والكافيهات بنطاق الحى.
وأزالت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر إبراهيم والقسم الهندسى للوحدة وقسم الإزالات بناء سور بالدبش الأبيض بكفر إبراهيم على مساحة 30 مترا وتمت الإزالة كلياً واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، فيما تصدت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالجديدة لحالة بناء فى المهد بالطوب الدبش ومونة الأسمنت بقرية الضباع بمساحة 80 مترا تقريباً وتم الإزالة حتى منسوب سطح الأرض وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف للقانون.
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