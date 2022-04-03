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أكد المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، علي تداول 291 شاحنة و1619 طن بضائع عامة ومتنوعة، و53 سيارة ملاكي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان اليوم الأحد، أن الصادرات شملت تداول 1381 طن بضائع عامة ومتنوعة، و208 شاحنات و51 سيارة ملاكي، كما شملت الواردات تداول 238 طن بضائع عامة ومتنوعة، 83 شاحنة ،سيارتين ملاكي.

تداول 291 شاحنة و1619 طن بضائع عامة بموانئ البحرالأحمر

وأكد أنه غادر ميناء سفاجا، السفينة (الحرية) بحمولة 62 شاحنة و5 سيارات ملاكي، والسفينة (دليلة) بحمولة 94 شاحنة و6 سيارات ملاكي، كما غادر ميناء السويس السفينة (NABIHA BRIDE) بحمولة 40 سيارة ملاكي متجهة إلى جدة.

وأشار إلى أن ميناء نويبع شهد رحلة مكوكية للسفينتين (سيناء ، عمان)،حيث تم استقبال 83 شاحنة بحمولة 164 طن بضائع عامة و74 طن بضائع عامة ترانزيت متجهه إلى ليبيا وسيارتين ملاكي ، وتصدير 52 شاحنة بحمولة 1381 طن بضائع عامة.

وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير بريطانيا بالقاهرة تعزيز التعاون الاقتصادي

وكان قد استقبل وزير قطاع الأعمال هشام توفيق، جاريث بايلي Gareth Bayley سفير بريطانيا بالقاهرة والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأشاد توفيق، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر وبريطانيا، معربا عن التطلع لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

وقدم وزير قطاع الأعمال، عرضًا حول أبرز القطاعات التي تعمل بها الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكذلك ملامح جهود إعادة الهيكلة والإصلاح في النواحي الإدارية والفنية والمالية، مؤكدًا تشجيع الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص.