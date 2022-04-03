/689893/البابا-تواضروس-يستقبل-وفد-من-الكنيسة-الأرمنية-بالكاتدرائية-المرقسية-بالعباسية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم الأحد في المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، نيافة المطران أشود مطران الكنيسة الأرمنيه الأرثوذكسية في مصر وأفريقيا، يرافقه وفد أرمني يزور مصر حاليًا.

دوت الخليج

رحب قداسته بنيافة المطران والوفد المرافق له، ودار الحوار حول خدمة الشباب ودور الكنيسة واهتمامها بهم من خلال أنشطة متنوعة. وفي نهاية اللقاء قدم قداسة البابا هدية تذكارية لضيوفه عبارة عن كتاب عن زيارة العائلة المقدسة لمصر من إعداد دير القديس مارجرجس للراهبات بمصر القديمه .

البابا تواضروس يستقبل وفد من الكنيسة الأرمنية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية

والجدير بالذكر ان الكنيسة الارمنيه هى كنيسه شقيقه للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ولها في مصر جاليه كبرى وانشطه متعدده بقياده نيافه المطران اشود الذي يتمتع بحيويه ونشاط مستمر .

وتستعد الكنيسة الارمنيه لاقامه عيد القيامه المجيد يوم ١٧ أبريل الجاري بينما تستعد لإحياء الذكرى السنوية ١٠٧ لللابادة الارمنيه في ٢٤ من الشهر الجارى.

استعداد الكنيسة الارمنيه لاقامه عيد القيامه

هذا وحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس بالذكرى الرابعه والخمسون لتجلي السيدة العذراء مريم فوق قباب كنيستها بضاحيه الزيتون بالقاهرة في ٢ ابريل ١٩٦٨ في عهد البابا كيرلس السادس البطريرك ال١١٦.