/689890/والدة-أكرم-حسني-كلمة-السر-وراء-استعانته-بـ-لجنة-تحكيم-الدوم-في-مسلسل-مكتوب-عليا

كشف الفنان المصري أكرم حسني السر وراء استعانته بلجنة تحكيم برنامج الدوم في الحلقة الأولى من مسلسل مكتوب عليا، والتي تضم الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والموزع الموسيقى توما فضلًا عن مقدم البرنامج يوسف عثمان.

دوت الخليج يكشف سبب استعانة أكرم حسني بلجنة تحكيم الدوم في مسلسل مكتوب عليا.

كواليس استعانة أكرم حسني بلجنة تحكيم الدوم

قال أكرم حسني في أول تعليق خلال بيان صحفي: "كان مكتوب في تقديم شخصية جلجل التي أقدمها بالمسلسل، أنه يقدم في برنامج مسابقات لاكتشاف المواهب، وحقيقة لم نجد أهم ولا أقوى من برنامج الدوم لأنه موجود داخل كل بيت مصري".

وتابع: "كنت عند والدتي يوم الجمعة، وهي سيدة ليس لديها اهتمامات معينة في التليفزيون، وفجأة ولأول مره في حياتي أجدها مهتمة بمتابعة برنامج الدوم، وقالت لي هات قناة ON علشان الدوم هبيدأ، فاستغربت جدا لهذا الأمر، وتأكدت أن البرنامج واصل لكل بيت مصري حتى ستات البيوت".

وأضاف: "برنامج الدوم إنتاج الشركة المتحدة ومسلسل مكتوب عليا تم إنتاجه تحت نفس المظلة، ولذلك لم نجد صعوبة في عرض الفكرة وتنفيذها، وتواصلنا مع الشركة وحصلنا على الموافقة ورحبوا بالفكرة، وجميعنا يعتبر هذا البرنامج واجهة مشرفة، وظهرت مشاهد المسلسل التي صورناها داخل ديكورات الدوم بشكل مميز جدا على الشاشة".

واختتم أكرم حسني حديثه قائلًا: "ظهورهم معنا إضافة للمسلسل لأن كلا منهم لديه جمهور كبير، وقد ظهرت مشاهدهم بشكل جيد جدا وتضمنت كوميديا راقية تشبههم وتتناسب مع العمل".

قصة مسلسل مكتوب عليا

تدور قصة مسلسل مكتوب عليا بطولة أكرم حسني في إطار تشويقي كوميدي، حيث أن الفنان أكرم حسني يجسد شخصية جلال خلال أحداث العمل الدرامي، وهو شاب من طبقة متوسطة، يعيش حياة صعبة، من أجل إيجاد الأموال، والحصول على معيشة مستقرة.

ويتفاجأ جلال في أحداث الحلقة بأنه أصبح مميزا عن غيره، وبدأت تظهر علامات في جسده، وكلمات معبرة على ذراعه، لكي تخبره بما سيحدث له خلال الساعات المقبلة، وبالفعل كل ما يقرأ شيء يتحقق له، وذلك عن طريق مادة مسحورة متنشرة على يديه، حتى يأتي يوم ويجد على ذراعه كلمة الموت، ليعلم أنه سوف يموت، فيحاول بكل الطرق أن يمنع ذلك الحدث في إطار من التشويق والإثارة.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

ويشارك في مسلسل مكتوب عليا، مع أكرم حسني، عدد من النجوم منهم أيتن عامر، وهنادي مهنا التي تقدم دور موظفة في البنك، يعجب بها أكرم حسني بمجرد رؤيته لها في البنك، ويحاول أن يتقرب منها بأي طريقة.