/689889/المشاط-تلتقي-السفير-البريطاني-بالقاهرة-لبحث-تعزيز-العلاقات-الثنائية-المشتركة

استقبلت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، جاريث بايلي، السفير البريطاني بالقاهرة، حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من ملفات التعاون المشترك من بينها العلاقات الثنائية المصرية البريطانية، وجهود التعاون الإنمائي من خلال مؤسسة التمويل البريطانية CDC، والتعاون المشترك.

دوت الخليج

ويأتي ذلك في إطار رئاسة مصر لقمة المناخ COP27، وتعزيز جهود التمويل المبتكر من أجل دعم خطط تنفيذ التنمية المستدامة في مصر، كما تناول اللقاء متابعة نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي للمملكة المتحدة خلال الشهر الماضي.

رانيا المشاط تؤكد حرص مصر على تقوية العلاقات المصرية البريطانية في مختلف مجالات التنمية

أشارت المشاط، إلى الزيارة التي قامت بها مؤخرًا إلى المملكة المتحدة، ولقائها بعدد من المسئولين البريطانيين من بينهم اللورد أحمد، الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني وزير الدولة لشئون الكومنولث والأمم المتحدة وشمال أفريقيا، ومسئولي مؤسسة التنمية البريطانية CDC، ووكالة ائتمان الصادرات البريطانية UKEF، وكذلك اللقاءات مع المؤسسات المعنية بالعمل المناخي وشركاء التنمية.

وسلطت الضوء على تطور العلاقات الثنائية المصرية البريطانية، من خلال توقيع بيان تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في يناير 2020، والذي نتج عنه العديد من مجالات التعاون من بينها تجديد اتفاقية الدعم الفني بقيمة 12 مليون جنيه استرليني المنفذة من خلال البنك الدولي، فضلا عن التعاون الفني مع الجهات المالية في مصر والوزارات في إطار مكافحة جهود التغيرات المناخية، وتعزيز التعاون في مجال تقوية سلاسل القيمة الزراعية، فضلا عن دعم الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة المالية، مشيرة إلى حرص مصر على تجديد بيان التعاون الاقتصادي المشترك مع المملكة المتحدة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى الفرص المتاحة للتعاون المشترك بين مصر والمملكة المتحدة في مجال العمل المناخي والاستعداد لرئاسة مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ COP27، خاصة عقب استضافة جلاسجو بالمملكة المتحدة للنسخة الماضية، وأهمية تعميق التعاون في مجال التمويل المبتكر لتحفيز مشاركة القطاع الخاص والأطراف المعنية في دعم جهود العمل المناخي.

ومن جانبه، أكد السفير البريطاني بالقاهرة، على العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة المتحدة ومصر، وحرص الحكومة البريطانية على تعزيز سبل التعاون مع مصر، في مختلف المجالات لاسيما في ظل رئاسة مصر للدورة السابعة والعشرين من قمة المناخ COP27، التي عقدت العام الماضي بالمملكة المتحدة.