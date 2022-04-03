/689888/القوات-المسلحة-تنظم-مهرجان-إحتفالا-بيوم-الشهيد-وتزامنا-مع-مناسبة-يوم-اليتيم

نظمت إدارة نوادى وفنادق القوات المسلحة مهرجان " يوم الشهيد " بحديقة الدراجات بمشاركة عدد من أبناء الوطن ذوى الهمم " قادرون بإختلاف " ، وعدد من الأطفال الأيتام ، وعدد من أسر الشهداء ، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى الهيئات والمؤسسات العاملة فى مجال ذوى الهمم والأيتام إستمراراً لإحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد وتزامناً مع ذكرى مناسبة يوم اليتيم وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مشاركة أبناء المجتمع المصرى مختلف المناسبات ،

دوت الخليج

وألقى مدير إدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، وهنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم ، كما قدم الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها الدائم لإدارة نوادى وفنادق ضباط القوات المسلحة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار .

وتضمنت الإحتفالية تقديم الموسيقات العسكرية عدد من العروض والمقطوعات الموسيقية الوطنية والتراثية ، كذلك تنفيذ فقرة فنية بواسطة عدد من أبناء الشهداء والأطفال ذوى الهمم والأيتام ، كما شاركت عناصر الفروسية بتقديم فقرة لركوب الخيل .

كما تم تكريم عدد من المشاركين ، وعدد من أسر الشهداء تقديراً لما قدمه أبنائهم من بطولات وتضحيات لحماية الوطن وصون مقدساته .

القوات المسلحة تنظم مهرجان إحتفالاً بيوم الشهيد وتزامناً مع مناسبة يوم اليتيم

وعبر الحضور والأطفال عن سعادتهم بتلك الإحتفالية التى ساهمت فى تقديم الدعم المعنوى ، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة لتنظيم تلك الإحتفالية ، فضلاً عن مشاركتها لهم كافة المناسبات والفاعليات .