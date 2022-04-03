/689887/وزيرة-التجارة-تشهد-مراسم-القسم-القانوني-لدفعة-جديدة-من-الملحقين-التجاريين

دوت الخليج

وأكدت جامع، أن القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بالتمثيل التجارى، وذلك لدوره الرئيسي فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كافة الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، في ظل المتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمي خلال المرحلة الحالية.

نيفين جامع: القيادة السياسية تولى إهتماماً كبيراً بالتمثيل التجارى

وأشارت وزيرة التجارة، إلى أن التمثيل التجاري يضم كوادر وكفاءات على أعلى درجات التأهيل العلمي والتميز وهو ما يؤهل الجهاز للقيام بدور رئيسي فى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية لمصر مع مختلف دول العالم.

وأضافت: الوزارة تنفذ حالياً خطة تطوير وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري باعتباره ذراع الدبلوماسية التجارية لمصر في مختلف أنحاء العالم، حيث تستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج في فتح منافذ وأسواق جديدة أمام المنتج الوطني، الأمر الذي يساهم في زيادة معدلات التصدير وكذلك جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.

وأكدت جامع، علي أهمية منح الملحقين الجدد التدريب اللازم والكافى لإكسابهم مهارات التفاوض والإطلاع على إقتصاديات الدول وطبيعة الأسواق المختلفة إلى جانب الإطلاع على الدوريات العالمية والتقارير الدولية للتعرف على منظومة التجارة العالمية وجميع التطورات الاقتصادية والتجارية المتعلقة بالاقتصاد المصري تمهيدا لإلحاقهم بمكاتب التمثيل التجاري في الخارج.

ومن جانبه، أكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى، أن هذه الدفعة الجديدة من الملحقين التجاريين تم اختيارها وفق معايير الكفاءة والتميز حيث سيكون لهذه العناصر الشابة مساهمة كبيرة فى تطوير منظومة الدبلوماسية التجارية المصرية وتنمية العلاقات المشتركة مع مختلف دول العالم.

وأشار إلي حرص الجهاز على ضخ دماء جديدة لتطوير أسلوب وأداء المكاتب التجارية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصرى، إلى جانب فتح المجال للمرأة ليكون فاعل في الجهاز لتحقيق تكافؤ الفرص خاصة وأن العنصر النسائي يغلب على الدفعة الجديدة.

الملحقين الجدد هم فريدة خالد عبد الستار قطب، ونيفين محمود أبو العلا النحراوي، وروزان أحمد طه إبراهيم، وبسنت محمد ضياء الدين ربيع محمد، وحسين عبد المنعم حسين السيد أحمد، ومصطفى أحمد حسن، ومحمد وهبة مسعد المتولي زيادة، وإسراء فرغلي محمود قبيص عبد الله، ومحمد عبد المنعم عبد الفتاح عبد الصمد.