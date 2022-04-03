/689886/السيسي-يوجه-بإعداد-تقييم-دقيق-ومتكامل-لتجربة-زراعة-القطن-قصير-التيلة-في-مصر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي".

دوت الخليج

السيسي يوجه بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة".

وقد وجه الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً" وقد شهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويساهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.

يذكر أن الرئيس السيسي، أجرى مساء أمس اتصال هاتفي مع جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان، للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن تمنياته للشعب العماني الشقيق بكل الخير والتقدم والاستقرار".

وقد أعرب جلالة السلطان العماني عن خالص شكره وامتنانه لأخيه السيد الرئيس، متمنياً لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار.