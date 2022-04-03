/689885/وكيل-صناعة-النواب-السياسة-الاقتصادية-لمصرتهدف-لتعزيز-التواجد-الاستثماري-في-أفريقيا

قال النائب محمد سعد وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن السياسة المصرية الاقتصادية في أفريقيا تقوم على العمل على تعزيز التواجد الاستثماري المصري في مختلف دول القار الأفريقية، وفتح أسواق تصدير للمنتجات المصرية في أفريقيا، وتعزيز وتمتين كاف مجالات التعاون مع دول القارة السمراء، من منطلق تحقيق المصلحة المشتركة والدور الريادي لمصر داخلها.

دوت الخليج

وكيل صناعة النواب: السياسة الاقتصادية لمصرتهدف لتعزيز التواجد الاستثماري في أفريقيا

ونوه سعد، في تصريحات له اليوم، بما قالته وزيرة التجارة والصناعة د. نيفين جامع، عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى مع مختلف دول العالم وبالأخص دول أفريقيا، والعمل على دعم نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وأسواق القارة السمراء ضمن الهدف الأكبر للوصول بالصادرات المصرية لنحو 100 مليار دولار.

وشدد وكيل صناعة النواب، على أن ما يحدث نحو أفريقيا يؤكد حدوث تغير كبير في السياسة الخارجية نحو أفريقيا، لمزيد من التعاون الاقتصادي والاستثمارات وبما ينعكس على الشعوب بكل خير وإيجابية، ويتماشى مع عملية تنمية واسعة وعلى شتى الأصعدة في مختلف جنبات الاقتصاد المصري وبشكل يذهل العالم.

هذا ورفع مجلس النواب جلساته العامة، ليعاود الانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من أبريل المقبل.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة السياحة والطيران المدني عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة لمصر للطيران وشركة مصر للطيران للخطوط الجوية في رحلاتها من وإلى مطارات جمهورية روسيا الاتحادية.