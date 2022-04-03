/689884/تعيين-نجل-رئيس-مجلس-الشورى-السابق-عضوابـالشيوخ-خلفا-للكردوسى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًارقم 134 لسنة 2022، بتعيين عمرو مصطفى كمال حلمى، عضوًا بمجلس الشيوخ، خلفا للمرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسى.

دوت الخليج

قرار الرئيس السيسى يعد تفعيلا للمادة 30 من قانون مجلس الشيوخ والتي تنص على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المعينين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، عين رئيس الجمهورية من يحل محله خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس الشيوخ خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية سلفه.

عمرو مصطفى كمال حلمى هو نجل العالم الجليل الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى السابق، ونقيب المعلمين السابق الذى وافته المنية فى 2008 عن عمر يناهز 86 عاما.

تعيين نجل رئيس مجلس الشورى السابق عضوًابـ"الشيوخ" خلفا للكردوسى

العالم الجليل الدكتور مصطفى كمال حلمى رئيس مجلس الشورى السابق تم انتخابه عضوا بمجلس الشوري لعدة دورات في أعوام 1980 و 1986 و1989 و1992 و2004، كما تقلد منصب رئيس مجلس الشوري خلال الفترة من 24 يونيو عام 1989 حتي 23 يونيو 2004 وترأس الفقيد المجلس الأعلي للصحافة منذ 24 يونيو 1989، بحكم منصبه كرئيس لمجلس الشوري حتي 23 يونيو 2004، وكان نقيبا للمعلمين في الدورتين 1980 و1984، ثم منذ عام 1989 حتي رحيله.