/689883/الأهلي-يعلن-تجديد-الثقة-فى-المدير-المالي-والمستشار-الهندسي

قررمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، تجديد الثق فى عماد حلمي المدير المالي للنادي، وذلك تقديراً لخبراته الكبيرة وكفاءته العالية وتفانيه في العمل طوال السنوات الماضية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قرر تجديد الثقة في سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة والمشرف على المشروعات الإنشائية في فروع النادي الأربعة.

وعقد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي محاضرة نظرية مع اللاعبين داخل التتش، ‏وأجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة الكرة في بداية التحضيرات لمباراة الهلال. ‏

الأهلي بدوري أبطال إفريقيا

كما خاض حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم ‏تحت ‏إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة.‏

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يتصدر بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز جدول ترتيب المجموعة برصيد 13 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وحقق النادي الأهلي الفوز على المريخ السوداني، في المباراة الأخيرة للفريق، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب السلام بالقاهرة.

ويتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني في المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، فيما يحتل المريخ المركز الرابع برصيد 4 نقاط، والهلال السوداني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

يتربع الأهلي على صدارة الأندية الإفريقية الأكثر تتويج بالبطولة ، والتي حصدها 11 مرة ، كانت آخرها على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بثلاثية ، والتتويج بالسوبر القاري بعدها على حساب الرجاء المغربي بطل كأس الكونفدرالية.

وتلقى مجلس إدارة النادي الأهلي موافقة نهائية علي حضور 5 آلاف مشجع خلال مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا