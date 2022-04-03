/689877/وقف-إعلان-دايس-لتنمره-على-الأطباء-ومحدودى-الدخل

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وقف عرض إعلان دايس و ذلك بعد رصد عددمن المخالفات شابته هذا العام.

قرار هام للأعلى للإعلام بشأن وقف إعلان دايس

جاء ذلك فى بيان رسمى حيث أكد المجلس بأن الإعلان خالف عدد من المعايير التي حددها المجلس للاعلانات و الرامج وإعلانها ضمن الأكواد كما أن الإعلان آثار استياء الجمهور وخاصة نقابة الاطباء. و ذلك لما تتضمنه من محتوي يتعارض مع آداب و آخلاقيات المجتمع المصري.

وأكد أيضا بنه يتعارض مع الآداب العامة و الذوق العام و تبين لهيئة المكتب من خلال رصد الاعلان مخالفة كود الاخلاق الذي نص علي عدم التحقيير من الاشخاص ومخالفة كود الاعمال الدرامية و الاعلانية خاصة بند رقم (4) الذي ينص علي عدم اللجوء الي الالفاظ البذيئة وفحش القول و الحورات المتدنية و السوقية و المادة (16) من لائحة الجزاءات و التي تنص علي ان استخدام الفاظ تؤذي مشاعر الجمهور مخالفة تقتضي توقيع الجزاء علي المخالف.