مسلسل راجعين يا هوى الحلقه 1.. صدمة خالد النبوي بعد معرفته بقتل أشقائه

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شهد مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى للنجم خالد النبوي أحداث مثيرة ولافتة للانتباه، حازت على على إعجاب الجمهور محققة صدى واسع.

دوت الخليج يرصد أبرز لقطات مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى رمضان ٢٠٢٢

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة الأولى شهد 6 لقطات بارزة وهي:

• مشاهدة «بليغ» خالد النبوي لإحدى مبارايات محمد صلاح لاعب ليفربول وهتافه قائلًا: «مو صلاح»

• خسارة خالد النبوي أماله وأخذه سلفه من منذر يحانة وتلقيه ضربًا

• تهديد منذر ريحانة لخالد النبوي بإرجاع المبلغ في ملهة محددة ولا قضى على عائلته.

• عودة خالد النبوي إلى مصر لتدبير المبلغ من ميراثه وفي الطائرة يتعرف على نور البنانية التي تحدث بينهما شجار بسبب المقعد ومن ثم يصيرا أصدقاء

• نور خالد النبوي يذهب لأخذ عمه بليغ من المطار

• اكتشاف خالد النبوي أن أشقائه قتلوا ولم يتوفوا في حادث مثلما بُلغ

قصة مسلسل راجعين يا هوى

تدور قصة مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوي، في إطار اجتماعي وعاطفي حول فكرة العائلة غير المترابطة التي يجتمع شملها مرة أخرى بعد عودة خالد النبوي من دول أوروبا، إذ تراكمت عليه الديون ليفكر في زيارة مصر من أجل استرداد ميراثه.

الهدف الأساسي من عودة خالد النبوي إلى مصر خلال أحداث مسلسل راجعين يا هوى هو الحصول على ميراثه؛ ليقرر بعد ذلك البقاء من أجل لم شمل عائلته التي حل بها العديد من المشاكل.

مواعيد عرض مسلسل راجعين يا هوى

يعرض مسلسل راجعين يا هوى عبر 4 شاشات تلفزيونية، هي: شاشة dmc يوميًا في الساعة 9 مساءً، و العرض الثاني على قناة CBC إذ يذاع الساعة 11:35.

و تعاد الحلقة من مسلسل راجعين يا هوى عبر CBC للمرة الأولى في الساعة 4:30 فجرًا، كما يعاد المسلسل في اليوم التالي في الساعة 2:30 مساءً.

يشارك في بطولة مسلسل راجعين يا هوى مجموعة من النجوم وهم خالد النبوي، وهنا شيحة، ونور، وطارق عبدالعزيز، أنوشكا ووفاء عامر؛ ويعد العمل الدرامي سبق وتقديمه عبر الراديو ليؤخذ منه العمل الذي يعيد اسم أسامة أنور عكاشة بعد غياب نحو 10 سنوات عن الدراما الرمضانية، والعمل بلمسة إخراجية للمخرج محمد سلامة.

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