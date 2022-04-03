قرار جمهوري بتعيين عمرو كمال حلمي عضوا بالشيوخ خلفا للراحل محمود الكردوسي

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 134 لسنة 2022، بتعيين عمرو مصطفى كمال حلمى، عضوًا بمجلس الشيوخ، فى المكان الذي خلا بوفاة المرحوم محمود سيد محمود سيد الكردوسى.

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