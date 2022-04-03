المجلس الأعلى للإعلام يوقف إعلان دايس

قررت هيئة المكتب بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف عرض إعلان دايس، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات شابت إعلان دايس هذا العام، وقالت إن الإعلان خالف عددا من المعايير التى حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد.

وأضافت هيئة المكتب، أن الإعلان آثار استياء الجمهور، وخاصة نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب واخلاقيات المجتمع المصرى، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام، مشيرة إلى أنه تبين لها من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذى نص على عدم التحقير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية خاصة بند رقم (4) الذى ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية والمادة (16) من لائحة الجزاءات والتى تنص على أن استخدام الفاظ تؤذى مشاعر الجمهور مخالفة تقتضى توقيع الجزاء على المخالف.