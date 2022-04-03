فى إطار التعاون والتنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية ، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد عسكرى من كلية القادة والأركان التنزانية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتعريف بالجهاز ودوره الحيوى فى خدمة المجتمعين العسكرى والمدنى .
بدأت الزيارة بكلمة ألقاها مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رحب فيها بأفراد الوفد التنزانى ، مشيراً إلى أن الجهاز يعد صرحاً من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الإقتصاد الوطنى بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التى تدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة .
أتبعه عرض فيلم تسجيلى عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوضح الأنشطة المختلفة التى يقوم بها الجهاز والشركات التابعة له ودورها الداعم للإقتصاد المصرى .
كما قام الوفد بزيارة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية للإطلاع على خطوط الإنتاج بالشركة ومراحل التصنيع لمنتجاتها والتى تتم وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتطورة فى مجال التصنيع .
وأعرب الوفد التنزانى عن شكره العميق للقوات المسلحة المصرية لإتاحة الفرصة له لزيارة هذا الصرح العملاق من صروح القوات المسلحة ، كما أشادوا بما شاهدوه من خطوط إنتاج متطورة داخل الشركة .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد عسكرى من كلية القادة والأركان التنزانية إلى... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.