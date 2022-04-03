القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد عسكرى من كلية القادة والأركان التنزانية إلى...

فى إطار التعاون والتنسيق المستمر وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتنزانية ، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد عسكرى من كلية القادة والأركان التنزانية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للتعريف بالجهاز ودوره الحيوى فى خدمة المجتمعين العسكرى والمدنى .

بدأت الزيارة بكلمة ألقاها مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية رحب فيها بأفراد الوفد التنزانى ، مشيراً إلى أن الجهاز يعد صرحاً من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الإقتصاد الوطنى بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التى تدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة .

أتبعه عرض فيلم تسجيلى عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوضح الأنشطة المختلفة التى يقوم بها الجهاز والشركات التابعة له ودورها الداعم للإقتصاد المصرى .

كما قام الوفد بزيارة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية للإطلاع على خطوط الإنتاج بالشركة ومراحل التصنيع لمنتجاتها والتى تتم وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتطورة فى مجال التصنيع .

وأعرب الوفد التنزانى عن شكره العميق للقوات المسلحة المصرية لإتاحة الفرصة له لزيارة هذا الصرح العملاق من صروح القوات المسلحة ، كما أشادوا بما شاهدوه من خطوط إنتاج متطورة داخل الشركة .