القومى للمرأة بالفيوم يواصل عقد جلسات الدوار

فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى اطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقرى حياة كريمة فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية ، نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة.الفيوم. يوم السبت الموافق 2/4/2022وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة ، عدد من الجلسات دوار على التوازى ، بقرى مراكز( .اطسا ويوسف الصديق و الشوشنه..) بمحافظة الفيوم.
هذا وقد تضمن النقاش داخل الجلسات موضوعات القضية السكانية والصحة الانجابية وأهمية المباعدة بين الابناء والتربية السليمة للأبناء .
يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .
وتجدر الإشارة إلي أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية ١٠ مليون مواطن بقضايا تنمية الأسرة .
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