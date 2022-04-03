السفير المصرى يناقش ملفات التغير المناخى و حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وضمت المجموعة مدير عام إدارة المناخ بالمفوضية الأوروبية "ماورو بيتريتشيونى"، ومدير مكتب المفوض الأوروبى للنقل "والتر جوتز"، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبى لحقوق الإنسان "إيمون جيلمور"، فضلاً عن عضوى البرلمان الأوروبى، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبى "فيتولد يان فاشتكوفسكى"، ورئيس لجنة التنمية الإقليمية "يونُس أومرجى".

تناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون ومواصلة التنسيق مع مصر سواء على مستوى مسؤولى المفوضية الأوروبية أو البرلمان الأوروبى، حيث تم التطرق باستفاضة للمشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها فى مجالات الطاقة فى مصر، خصوصا الطاقة النظيفة والخضراء، ومساهمة تلك المشروعات فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر والتصدير لأوروبا وغيرها من دول العالم فى المستقبل.

كما تم استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل، فضلاً عن ترتيبات الزيارة المرتقبة للنائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية والمسؤول عن الصفقة الخضراء "فرانس تيميرمانز" إلى القاهرة فى شهر أبريل المقبل.

كما تم إلقاء الضوء على الاهتمام الذى توليه مصر بتطوير قطاع النقل والمواصلات وتحديث البنية التحتية وتوسيع الطرق وتطوير منظومة السكك الحديدية والنقل البحرى والنهرى، وتطلُع الجانب الأوروبى للمزيد من التعاون مع مصر فى مجال النقل، خصوصا أنها تعد دولة رائدة فى هذا المجال فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتم التأكيد أيضاً على أهمية الربط بين إفريقيا وأوروبا بما يسهم فى المزيد من التعاون، من خلال مشروعات منها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع طريق القاهرة - الخرطوم- جوبا- كمبالا، مع أهمية تنفيذ النتائج الإيجابية التي توصلت لها قمة الاتحاد الأوروبى- الاتحاد الإفريقى التى عُقدت فى بروكسل يومى 17 و18 فبراير 2022 فى هذا الصدد.

وفى هذا السياق، تناولت اللقاءات الدور الحيوى والتاريخى الذى تضطلع به مصر فى دعم التنمية على صعيد القارة الإفريقية والدفاع عن مصالحها فى مختلف المحافل الدولية، وما تتبناه مصر من رؤية شاملة تجاه مشكلات القارة والتى تقوم على مراعاة تحقيق التنمية الاقتصادية إلى جانب إرساء الأمن والاستقرار. كما تم تناول التحديات التى تواجه دول القارة، وأهمية إبرازها فى إطار المناقشات التى تتم على مستوى البرلمان الأوروبى، والتشديد على أهمية تعزيز المساعدات التنموية الأوروبية الموجهة لدول القارة الإفريقية. وتم استعراض جهود مصر ومساعيها نحو دعم القارة الإفريقية فى العديد من المجالات على رأسها مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات وتسوية النزاعات عبر عمل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولى لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن استضافة القاهرة لمركز الاتحاد الإفريقى لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

كما تطرقت اللقاءات إلى قضايا التغير المناخى وندرة المياه والأمن الغذائى على مستوى دول القارة الإفريقية، وأيضاً فى إطار ما فرضته الأزمة الأوكرانية من تداعيات على مصر والدول الإفريقية.

تضمنت اللقاءات أيضاً التأكيد على أهمية مواصلة تعزيز علاقات التعاون مع الاتحاد الأوروبى، سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو البرلمانى، والدفع بوتيرة الزيارات المتبادلة وقنوات التواصل بشأن أوجه التعاون محل الاهتمام المشترك.

كما تناولت اللقاءات عملية التطوير والتحديث الشاملة التى تشهدها مصر فى جميع القطاعات سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو التنموى أو فى مجال حقوق الإنسان.

وقد تمت الإشارة فى هذا السياق إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تقوم على مقاربة شاملة تتضمن الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والتنموية والاقتصادية، فضلاً عن قرار عدم تمديد حالة الطوارئ فى البلاد، واعتماد قانون الجمعيات الأهلية الجديد ولائحته الجديدة بما يمثله من دعم لعمل عشرات الآلاف من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مصر، إلى جانب تمكين المرأة والشباب ومواصلة تعزيز حقوق المواطنة.

تم تناول أيضاً الجهود المصرية المحرزة فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وما حققته مصر فى هذا المنحى من نجاحات على مستوى الجوار الجنوبى للاتحاد الأوروبى، فضلاً عن استضافة ملايين من اللاجئين على أرضها والمدمجين فى المجتمع المصرى دون تمييز.