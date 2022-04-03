عاجل.. السيسى يوجه بدعم استمرارية المخزون الاستراتيجى ومتابعة أسعار السلع

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها فى الأسواق على مستوى الجمهورية".
وقد تم عرض موقف المخزون الاستراتيجى لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، مع التأكيد على عدم وجود أية مشكلة فى توفير تلك السلع للمواطنين فى إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجى منها لمدة لا تقل عن متوسط 6 أشهر.
وقد وجه الرئيس بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
كما تم عرض جهود الدولة للتوسع فى إنتاج الأسمدة، فى ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعى والأمن الغذائى، وكذلك حرص الدولة على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وقد وجه الرئيس بتعزيز منظومة إنتاج الأسمدة وإتاحتها للسوق المحلى، بما يتناسب مع خطط الدولة فى الانتاج الزراعى وللتوسعات الأفقية والرأسية فى الأراضى المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.
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