جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مصر فى الأراضى المستصلحة. ووجه الرئيس بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة فى مصر من كافة الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلاً. وشهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات فى جنوب الوادى، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلاً عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ فى المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذى يعد الأكثر طلباً واستخداماً بسوق العمل، ما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذى يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويساهم فى توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- الرئيس السيسى يوجه بتقييم دقيق لتجربة زراعة القطن قصير التيلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.