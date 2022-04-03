محافظ الشرقية: «يوم اليتيم» رمز لاهتمام الدولة بكل أبنائها

جدة - نرمين السيد - وأكد غراب أن المحافظة تولى اهتماما بالأطفال الأيتام من خلال مديرية التضامن الاجتماعى، مشيراً إلى أن مستقبلهم مسؤولية لا يمكن التهاون فيها، فيوم اليتيم يمثل رمزًا لاهتمام الدولة والقيادة السياسية بكل أبنائها، وفرصة لتعزيز قيم التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

وكلف جميع أجهزة المحافظة بتوفير كل احتياجات الأيتام، قائلاً: "يجب أن نكون بمثابة العائلة، التى توفر لهم كل الدعم والرعاية، وهذا واجب علينا، ليس اليوم فقط بل كل يوم"، مشيراً إلى أن كل الأديان السماوية تدعو لرعاية الأيتام وحسن معاملتهم.

وعلى صعيد متصل، نظمت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية احتفالاً بيوم اليتيم بالتعاون مع متحف تل بسطة ومديرية الشباب والرياضة – ومكتبة مصر العامة بالزقازيق وذلك بمتحف تل بسطة بمشاركة 30 طفلا لإدخال البهجة والسرور فى نفوس الأطفال الأيتام ورسم البسمة والسعادة على وجوههم.

وتضمن الحفل عددا من الفقرات الفنية والرياضية والترفيهية والثقافية، منها (عروض فنية لذوى الهمم - عرض لفنون الكاراتيه - مسابقات فنية ورياضية - تلوين –رسم على الوجه – المكتبة المتنقلة - شرح لتاريخ الأثار الموجودة بمنطقة تل بسطة).