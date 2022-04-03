وفد عسكرى من تنزانيا يزور جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

جدة - نرمين السيد - نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد عسكرى من كلية القادة والأركان التنزانية إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للتعريف بالجهاز ودوره الحيوى فى خدمة المجتمعين العسكرى والمدنى.





بدأت الزيارة بكلمة ألقاها مدير الجهاز رحب فيها بأفراد الوفد التنزانى، مشيراً إلى أن الجهاز يعد صرحاً من صروح التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطنى بتنفيذ العديد من المشروعات العملاقة التى تدعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.

أتبعه عرض فيلم تسجيلى عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يوضح الأنشطة المختلفة التى يقوم بها الجهاز والشركات التابعة له ودورها الداعم للاقتصاد المصرى.

كما قام الوفد بزيارة للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية للاطلاع على خطوط الإنتاج بالشركة ومراحل التصنيع لمنتجاتها والتى تتم وفقاً لأحدث الأساليب العلمية المتطورة فى مجال التصنيع .

وأعرب الوفد التنزانى عن شكره العميق للقوات المسلحة المصرية لإتاحة الفرصه له لزيارة هذا الصرح العملاق من صروح القوات المسلحة، كما أشادوا بما شاهدوه من خطوط إنتاج متطورة داخل الشركة.