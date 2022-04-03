قرار عاجل من «الأعلى للإعلام» بشأن إعلان دايس

جدة - نرمين السيد - وأوضح المجلس فى بيان له، اليوم الأحد، أن الإعلان خالف عددا من المعايير التى حددها المجلس للإعلانات والبرامج وإعلانها ضمن الأكواد، كما أن الإعلان أثار استياء الجمهور، وخصوصا نقابة الأطباء وذلك لما تتضمنه من محتوى يتعارض مع آداب وأخلاقيات المجتمع المصرى، كما أنه يتعارض مع الآداب العامة والذوق العام.
وتبين لهيئة المكتب من خلال رصد الإعلان مخالفة كود الأخلاق الذى نص على عدم التحقيير من الأشخاص ومخالفة كود الأعمال الدرامية والإعلانية، خصوصا بند رقم 4 الذى ينص على عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية، والمادة 16 من لائحة الجزاءات والتى تنص على أن استخدام ألفاظ تؤذى مشاعر الجمهور مخالفة تقتضى توقيع الجزاء على المخالف.
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