محافظ الغربية: قدمنا كل التسهيلات لبدء توريد القمح

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إننا قدمنا التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية توريد القمح، حيث يتم متابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا، وكذلك تذليل أية عقبات تعوق عملية التوريد.





جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية اليوم، الأحد، بمراكز (زفتى - سمنود - المحلة) بحضور المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين، والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة، وحسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، وإبراهيم فايد، رئيس مركز ومدينة زفتى، وإسلام النجار، رئيس مركز سمنود.

وتابع رحمى جاهزية الصوامع وأماكن التخزين لاستقبال محصول القمح والذى بدأ توريده منذ أول أبريل الجارى، كما تفقد شونة نهطاى الأسمنتية والتى تسع 1600 طن من القمح، وصوامع مدينة زفتى والتى تسع 9200 طن.

ووجه مديرى مديريتى التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتقديم كل المساعدات والخدمات للمزارعين من أجل تسهيل عملية التوريد، كما تفقد مراكز التجميع بسمنود والمحلة، لمتابعة آخر الاستعدادات فى شونة أبو صير والتى ستستقبل 3500 طن، بالإضافة إلى مراكز تجميع سمنود المركزية والتى تسع 6 آلاف طن، وهنجر سمنود بسعة تخزينية 1600 طن.

وتفقد المحافظ، فى ختام جولته، مركز تجميع دمرو بسعة تخزينية 4 آلاف طن وشونة الفاخر الأسمنتية بسعة تخزينية 9600 طن، موجهًا بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم.

يذكر أن المحافظة قد وفرت 22 موقعًا تخزينيًا فى جميع مراكز ومدن المحافظة بداية من أول أبريل الجارى لاستقبال 184 ألف طن من القمح.