/689869/القبض-على-شخصين-قتلا-سائق-توكتوك-بأبو-النمرس

كشفت ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة، (سائق توك توك ، مقيم بدائرة المركز) بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز ، وبحوزته (هاتفه المحمول – متعلقاته الشخصية).

دوت الخليج

قوات الشرطة تعثر على جثة سائق« توكتوك »بأبو النمرس

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، أسفرت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمان بالجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أقرا أنهما إستوقفا المجنى عليه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة المركز بإدعاء توصيلهما لإحدى الأماكن ولدى وصولهما لإحدى المجارى المائية محل الواقعة ، طلبوا منه التوقف وأثناء ذلك دفعه أحدهما إلى المجرى المائى حتى فارق الحياة ولاذا بالهرب كما أضافا بتصرفهما فـى المركبة المشار إليها بالبيع لعميلهما سيئ النية (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة) أمكن ضبط الأخير ، وبمواجهته إعترف ببيع المركبة لعميل أخر سيئ النية (مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) أمكن ضبطه ، وبإرشاده أمكن ضبط المركبة المستولى عليه.

هذا وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1225) قضية تموينية متنوعة من بينهم (5) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (6,820طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز – أعلاف ").

كما تم ضبط (84) قضية بيع بأزيد من السعر بإجمالى مضبوطات بلغت (3 طن أسمنت – 65,925 طن "دقيق – زيت طعام - سكر – مكرونة – أرز – أعلاف - أسمدة" – 300 عبوة ياميش – 1952 عبوة سجائر – 18 إسطوانة بوتاجاز) ، وكذا (6) قضايا إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (2,400 طن "دقيق مدعم" – 300 عبوة زيت تموينى) بإجمالى مضبوطات بلغت (78,145طن – 300 عبوة زيت تموينى – 300 عبوة ياميش – 1952 عبوة سجائر – 18 إسطوانة بوتاجاز).