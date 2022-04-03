رحلات مجاناً للغردقة.. وزارة السياحة تطلق مسابقة رمضان عبر صفحتها على الـ "فيس بوك"

/689868/رحلات-مجانا-للغردقة-وزارة-السياحة-تطلق-مسابقة-رمضان-عبر-صفحتها-على-الـ-فيس-بوك

أعلنت وزارة السياحة المصرية عن اطلاق مسابقة للمعلومات العامة عبر صفاحتها على مواقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وذلك إحتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك، وكانت صفحات وزارة السياحة قد بدأت فى تنظيم المسابقة وطرح الأسئلة للمتابعين.

وأوضحت وزارة السياحة فى بيان لها، أن هذا الأمر يأتى لترويج السياحة الداخلية فى مصر، إضافة إلى تزويد الجمهور بالمعلومات السياحية التاريخية اللازمة لمعرفة آثار بلادهم وتزيدهم أيضاً بالقيم التاريخية لكل مزار داخل جمهورية مصر العربية، وأوضحت الوزارة أيضاً أن شهر رمضان قام بتوفير المناخ المناسب لاطلاق تلك المسابقة، كما أوضحت وزارة السياحة المصرية أيضاً أن هناك تنظيم لتلك المسابقة وأن الجوائز ستكون رحلات ترفيهية بالغردقة وسهل حشيش لمدة 7 أيام.

شروط مسابقة وزارة السياحة

وفى سياق نتصل أكدت لمياء كامل مساعد وزير السياحة، أن المسابقة عبارة عن عدداً من الأسئلة يتم نشرها تباعاً وبشكل يومي عبر صفحة الوزارة على موقع التواصل “فيس بوك”، وذلك لاختيار أفضل ثلاث متسابقين للفوز بجائزة المسابقة، مشيرةً إلى أن الأمر يتطلب تقديم الاجابات السليمة على مدار الشهر ومتابعة المسابقة يومياً

وأوضحت مساعد وزارة السياحة المصرية، أن الأسئلة التى تضمنها المسابقة جاءت فى إطار الجو الرمضانى، والتى اشتهرت بها مصر، كما أنه سيتم تناول أبرز العادات الرمضانية بين المصريين، إلى جانب توضيح أبرز الطرق التى تعمل على جذب السياح لزيارة مصر فى رمضان.

كما أعلنت أيضاً أن الجوائز ستكون عبارة عن ثلاث رحلات بعدد من الأماكن السياحية على مستوى الجمهورية منها الغردقة وسهل حشيش، لأكثر ثلاث مشاركين تمكنوا من تقديم إجابات صحيحة على مدار الشهر.

تعديلات وزارة السياحة للحصول على تأشيرات سياحية

كما أجرت وزارة السياحة المصرية تعديلات جديدة على التأشيرات السياحة وطرق الحصول عليها، لتكون أكثر سهولة فى الاجراءات وذلك تنفيذاً لخطة الوزارة لتنشيط السياحة، وحاز موقع “دوت الخليج” على أبز التعديلات التى جاءت بقرارات وزارة السياحة المصرية وهى على النحو التالى

وجاءت تلك التعديلات مقترنة ببعض الاشتراطات أبرزها أن يبلغ عدد الجنسيات في منظومة الحصول على التأشيرة السياحية بالمنافذ المصرية أو إلكترونياً إلى 78 جنسية حول العالم.