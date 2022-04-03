/689863/محافظ-الغربية-يتفقد-صوامع-سمنود-وزفتى-والمحلة-لاستقبال-موسم-توريد-القمح

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاحد، جاهزية الصوامع وأماكن التخزين لاستقبال محصول القمح الذي انطلق توريده منذ الأول من أبريل الجاري، وذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم بمراكز زفتى، سمنود والمحلة، بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى إسلام النجار رئيس مركز سمنود.

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حيث تفقد المحافظ شونة نهطاي الأسمنتية والتي تسع ١٦٠٠ طن من القمح، صوامع مدينة زفتى والتي تسع ٩٢٠٠ طن، موجهاً مديري مديريتي التموين والزراعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتقديم كافة المساعدات والخدمات للمزارعين من أجل تسهيل عملية التوريد.

الاستعدادات في شونة أبو صير والتي ستستقبل ٣٥٠٠ طن من الاقماح

تفقد محافظ الغربية أيضا مراكز التجميع بسمنود والمحلة حيث تابع آخر الاستعدادات في شونة أبو صير والتي ستستقبل ٣٥٠٠ طن من الاقماح، بالإضافة إلى مراكز تجميع سمنود المركزية والتي تسع ٦٠٠٠ طن وهنجر سمنود بسعة تخزينية ١٦٠٠ طن ، واختتمت الجولة بتفقد مركز تجميع دمرو بسعة تخزينية ٤٠٠٠ طن وشونة الفاخر الأسمنتية بسعة تخزينية ٩٦٠٠ طن.

المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد

وأكد رحمي أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين لبدء عملية التوريد، حيث يتم تلقي التقارير في غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يومياً، وكذا تذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.

ووجه المحافظ بضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين عن طريق توريد محصول القمح لأقرب شون لتخفيف العبء عليهم.

22 موقع تخزيني في جميع مراكز ومدن المحافظة

يشار الى أن محافظة الغربية وفرت 22 موقع تخزيني في جميع مراكز ومدن المحافظة بداية من أول أبريل الجاري لاستقبال 184 ألف طن من القمح.