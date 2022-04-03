/689861/جامعة-سوهاج-تختتم-ورشتها-العملية-عن-الاستدامة-ودورها-في-التميز-المؤسسي

إختتمت وحدة الاستدامة بجامعة سوهاج، اليوم الاحد ، فاعليات ورشتها العملية عن "الاستدامة ودورها في التميز المؤسسي"، والتي إستمرت لمدة يومين بقاعة سيمنار كلية العلوم بالحرم الجامعي القديم،صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة

دوت الخليج

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تحرص على الإستعداد لتجهيز ملفات الكليات التي تتقدم لجائزة التميز الحكومي، مضيفا أن ورش العمل تعمل لإحداث تغيير مدروس للوصول لإنتاج حالة من التميز في نظم الأداء المؤسسي الشامل وممارساته التطبيقية المصاحبة لتحقيق الاستدامة التنافسية لجامعة سوهاج، بما يتوافق ذلك مع المرتكزات الرئيسية لرؤية الجامعة التي بدورها تُمكّن الجامعة من التوصل إلى نتائج تنافسية غير مسبوقة على معايير ومؤشرات الأداء.

الكلية تسعي إلى تحقيق عناصر الاستدامة البيئية والإقتصادية والإجتماعية

وأضاف الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، أن الكلية تسعي إلى تحقيق عناصر الاستدامة البيئية والإقتصادية والإجتماعية بكافة قطاعات الكلية، بمزج قيادة التكلفة والتميز المؤسسي لعملياتها الأكاديمية والإدارية، والتركيز على مجال منتجاتها الأكاديمية وفق أفضل المرجعيات العالمية. وأشار الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة إلى أن الوحدة نظمت ثلاث ورش عمل بالتعاون مع كلية العلوم، والتي إستهدفت أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و أعضاء الجهاز الإداري وطلاب كلية العلوم، موضحاً أن الورش تناولت العديد من المحاور مثل التعريف بمفهوم كلا من الاستدامة، والتنمية المستدامة و رؤية مصر ٢٠٣٠ في ضوء أهداف الأمم المتحدة السبعة عشر للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عناصر ومؤشرات الاستدامة في التميز الحكومي مع توضيح بعض الأمثلة من جهود الجامعة في مجالات الاستدامة المختلفة.

حضر ورش العمل كلا من الدكتور حازم المشنب عميد كلية العلوم، والدكتور زكريا عطية محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علاء يسري وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسين عبدالحافظ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتوره صباح صابر منسقة الأنشطة بوحدة الاستدامة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين بمختلف الإدارات، وطلاب الجامعة.

يذكر أنه حاضر بورش العمل كلا من الدكتور حمدي حسانين مدير وحدة الاستدامة بالجامعة، عبدالرحمن حمادة و غادة مرتضى المدربين المعتمدين بوحدة الاستدامة.