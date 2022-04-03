دنيا عبد العزيز عن والدتها الراحلة: «وطن كبير وحب لن يموت»

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تذكرت الفنانة المصرية دنيا عبد العزيز والدتها التي رحلت عن عالمنا منذ فترة بكلمات مؤثرة، تزامنًا مع ذكرى ميلادها.

دوت الخليج يرصد تذكر الفنانة دنيا عبد العزيز لوالدتها بكلمات مؤثرة.

دنيا عبد العزيز ورسالتها لوالدتها

نشرت دنيا عبد العزيز صورة تجمعها بوالدتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "عندما اتكلم عن أمي فأنا اتكلم عن عالم.. عن دنيا وجنة، عن وطن كبير وحب لا يموت.. عن قصة وأي قصة".

وتابعت: "عن امرأة ليست كأي امرأة.. عن حب يصعب وصفه، كل عام وأنا اتنفسك يا أمي.. عيدك بالجنة".

دنيا عبد العزيز تحتفل بعقد قرانها

على الصعيد الآخر، احتفلت الفنانة دنيا عبدالعزيز بعقد قرانها على المهندس مصطفى كامل، وذلك وسط أجواء عائلية قبل فترة قصيرة حيث اقتصر الحضور على بعض الأقارب وزملائها من الوسط الفني.

وحرص على الحضور من الوسط الفني: «رشوان توفيق الفنان محمد الشقنقيري، الفنانة سيمون، الفنان محمد عز، الفنان ميدو عادل، الفنان محمود حميدة، المؤلف مجدي صابر، حنان مطاوع والمخرج أمير اليماني، الفنان عماد رشاد، هبة محدي، دينا، دينا فؤاد، المخرج محمد عبدالعزيز، المخرج عمرو محمود ياسين».

وكتبت «دنيا عبدالعزيز»، منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلة :«22/2/2022 تاريخ مميز في حياتي».

دنيا عبد العزيز بمسلسل ملف سري

تخوض الفنانة دنيا عبد العزيز السباق الرمضاني 2022 بمسلسل ملف سري، الذي يعرض شاشة قناة «dmc»، من بطولة هاني سلامة، محسن محيي الدين، ماجد المصري، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، إدوارد، مادلين مطر، نضال الشافعي، صبا الرافعي، كارولين عزمي، شيرين، إيمان سلامة، ومن تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسين البلاسي.

وتدور أحداث المسلسل في أجواء غامضة حول انتشار عمليات سرقة وفساد من عائلة «المالكي»، التي تعمل في مجال الاقتصاد بالسوق المصرية، إذ تجري إحالتهم للمحكمة التي يترأسها المستشار يحيي عز الدين القاضي، المعروف بالنزاهة والشرف، لتقع مواجهات بينهما بعد رفضه تهديداتهم، ليقوموا بقتل خطيبته، ومن هنا يبدأ الصراع بينهما، لتتوالى الأحداث في أجواء من الأكشن والإثارة والتشويق.