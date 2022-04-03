/689867/بعد-الحفاظ-على-حقوق-الملكية-الفكريةبرنامجشغل-عالي-يشكر-المصنفات-الفنية-والأعلى-للإعلام

شكر برنامج "شغل عالى" مؤسسات الدولة التى أكدت هيبتها واستطاعت بفضل جهود محترمة من قياداتها الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية لاسم برنامجنا( شغل عالى)، جاء ذلم في بيان رسمي صادر عن البرنامج، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم على شاشتي CBCوالتلفزيون المصري، بالشراكة بين شركتي المتحدة وميدلوجي.

دوت الخليج

بعد الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.برنامج«شغل عالي» يشكر «المصنفات الفنية» و«الأعلى للإعلام»

حيث حافظت المؤسسات المتمثلة فى جهاز الرقابة على المصنفات الفنية ورئيسها د.خالد عبد الجليل والمجلس الأعلى للإعلام المستشار محمود فوزى على هيبة قانون الملكية الفكرية وحماية الحقوق الأدبية للاسم الخاص بمشروع تطوير ثقافة العمل (شغل عالى )والمسجل بالمصنفات الفنية منذ عام ٢٠١٦ -والذى اتخذته إحدى شركات الإنتاج عنوانا لمسلسلها هذا العام.

وبحسب البيان الصادر من فريق برنامج" شغل عالي"، أكد على تجاهل جميع المخاطبات الودية من قبلنا وأعراف وأخلاقيات المهنة - ونحن اذ نهدف فى البرنامج إلى إعلاء قيم وأخلاقيات غائبة عن سوق العمل، أولاها احترام الزمالة والأعراف وأهمها هيبة القانون والعمل المؤسسى، لذا احترامنا مضاعف لوجود مؤسسات حاسمة قادرة على منع فوضى السطو على حقوق الملكية ولعلها خطوة هامة لآخرين علهم يتداركوا مواقعهم من تلك الفوضى.

وتوجه فريق العمل للبرنامج بالشكر للمستشار القانونى للمشروع إسلام الغازولى، الذى حرص منذ اليوم الأول على توثيق جميع الحقوق الفكرية والأدبية.

يذكر أن مسلسل "شغل عالي" تم تغييره إلى "شغل في العالي" بعد تقدم شركة ميدلوجي بشكوى للجهات المنوطة، طالبت فيها بتغيير الاسم، حفاظا على حقوق الملكية الفكرية.