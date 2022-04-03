/689865/الأرصاد-تحذر-الطقس-الحار-سينتهى-ولا-داعى-للمبالغة-فى-تخفيف-الملابس

موجة حارة تضرب البلاد خلال الأيام الحالية، تشهد محافظات مصر ارتفاع كبير فى درجات الحرارة، وذلك مع حلول أيام أيام شهر رمضان المبارك، محافظات الزجه البحرى شهدت تفاوت فى درجات الحرارة والتى تراوحت ما بين 30 وحتى 35 درجة مئوية، بينما شهدت محافظات الوجه القلبى ارتفاع حاد فى درجات الحرارة بلغ 24 درجة مئوية.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد لدرجات الحرارة التى شهدتها البلاد غير أن هيئة الأرصاد حذرت المواطنين بعدم الافراط فى تخفيف الملابس والمحافظة على ارتداء ملابس تتناسب مع الجو، وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك تراجع سيحدث فى درجات الحرارة حال انتهاء تلك الموجة التى تشهدها جمهورية مصر العربية حالياً، كما أكدت أيضاً على ضرورة تجنب التعرض لأشعة الشمس طوال فترات النهار، وتحديداً فترة الظهيرة وذلك لارتفاع درجة الحرارة الشديد وقتها.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وتشهد مصر اليوم انكسار ملحوظ فى موجة الطقس الحار الذى وقع على البلاد منذ الأمس، ليسود طقس حار نهاراً معتدل ليلا يميل إلى البرودة فى الساعات المتأخرة من الليل، كما أنه سيكون هناك نشاط واضح للرياح والتى تأتى محملة بالأتربة ببعض المحافظات، بينما يكون الطقس على محافظات الصعيد معتدل ليلا على بارد فى الساعات المتأخرة من الليل، مع إحتمال وجود شبورة مائية.

موعد انكسار موجة الطقس الحار على مصر

وفى سياق متصل كانت قد أكدت هيئة الأرصاد الجوية أيضاً أن البلاد شهدت رياح قادمة من شبة الجزيرة العربية، وأن ذلك يعد سبباً مباشراً لارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، فضلاً عن تأثر جمهورية مصر العربية بكتل هوائية من الصحراء الغربية أيضاً مما يشير إلى وجود موجة من الطقس الحار ستضرب البلاد نهاراً، والتى ستستمر خلال الفترة المقبلة وعلى حسب توقعات هيئة الأرصاد قد تستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أيضاً أن حالة الطقس ليلاً ستكون مختلفة تماماً وتشهد البلاد طقس بارد ليلاً، كما أشارت إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل إلى 17 درجة مما يؤدى إلى تفاوت فى حالة الطقس ليلاً وخلال الساعات الأولى من النهار.