هيئة الدواء المصرية: استمرار تنظيم الدورات التدريبية الخاصة بكوادر مفتشين فروع الهيئة...

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انطلاق دورة تدريبية لكوادر مفتشين فروع الهيئة بالمحافظات، وذلك في إطار الاستمرار في تدريب ورفع مهارات المفتشين على مستوى الجمهورية.

وتهدف الدورة التي تنطلق بمحافظة المنيا، إلى اكساب المتدربين المهارات الفنية اللازمة للعمل في مجال التفتيش الصيدلي والتعرف على دور المفتشين الجدد في الرقابة والمتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية ومعايير التخزين والتوزيع الجيد للمستحضرات والمستلزمات الطبية ومناقشة اللوائح والقوانين المنظمة لعمل التفتيش الصيدلي ودور التفتيش الصيدلي في مكافحة حالات الغش التجاري والجرائم الإلكترونية المتعلقة.

وجاءت الدورة التدريبية التي استهدفت مفتشي فروع الهيئة في ٥ محافظات هي أسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، وبني سويف والفيوم، طبقا لأحدث المرجعيات العالمية والخبرة العلمية والعملية للمدربين من خلال تقديم محتوى تدريبي شامل.

يذكر أن #هيئة_الدواء_المصرية تستهدف من تلك الدورات وورش العمل الاهتمام بمحور التدريب الذي يعد أحد أهم ركائز استراتيجية مصر لعام ٣٠ ٢٠ حيث تساعد في الارتقاء بمستوى الأداء من خلال التدريب على أحدث المعايير والتقنيات العلمية في قطاع الدواء وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.