قناة السويس: طلاب التكنولوجيا التطبيقية تلقوا عروضا للتعيين من شركات صينية

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة قناة السويس الدكتور ناصر مندور،أن طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية تلقوا عروضا عديدة فى الوقت الحالى للتدريب فى الشركات الصينية تمهيداً للتوظيف فور تخرجهم من الكلية.





وقال رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الأحد، إن شركة "هينج تونج "الصينية قامت بعقد مقابلات شخصية مع طلاب الفرقة الرابعة بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، لاختيار بعض الطلاب لتدريبهم بمقر الشركة تمهيدا لتعيينهم عقب التخرج مباشرة.

وأضاف مندور أن تلك الشركة تعمل فى مجال تصنيع الكابلات الضوئية ولها أفرع فى جميع قارات العالم ومقرها فى مصر بالعين السخنة، مشيراً إلى أن عروض التعيين التى جاءت للطلبة ليست وليدة الصدفة، وإنما نتيجة خروج الطلاب للتدريب حيث سافرت هذه الدفعة بالكامل للصين قبيل انتشار جائحة كورونا وأظهروا كفاءة كبيرة خلال فترة التدريب هناك.

وأوضح أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية ECCAT تعد من أولى كليات الجامعات المصرية فى مجال التكنولوجيا التطبيقية، والتى أنشئت تماشيا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعظيم دور التعليم التقنى والتكنولوجى فى خدمة الصناعة والاقتصاد القومى، والمساهمة فى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة فى مواجهة التطور السريع بالعلوم التكنولوجية.

وأشار إلى أن الفرقة الرابعة تضم 73 طالبا وطالبة بثلاثة تخصصات الاتصالات، الميكاترونيكس، الإلكترونيات، وأجرى منهم 37 طالبا المقابلة الشخصية مع الشركة، مؤكدا إشادة المدير العام الصينى للشركة والمهندسيين الصينيين بمستوى الطلاب، وستقوم الشركة بإبلاغ الكلية بالأعداد التى تم اختيارها فى أقرب وقت.