دخول «برج طنطا» الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات طنطا والمسافة الأوتوماتيكية بين (طنطا - بركة السبع) والمسافة الأوتوماتيكية بين (طنطا - كفر الزيات) فى الخدمة، ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (القاهرة - الإسكندرية) بطول 208 كم.





وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم، الأحد، إن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد (القاهرة - الإسكندرية) يجرى تنفيذه حاليًا من خلال شركة تاليس الاسبانية العالمية بنظام إلكترونى حديث (EIS)، والذى يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (هذا أعلى معدل أمان فى العالم)، وبدخول تلك المنطقة فى الخدمة يكون 199 كم فى الخدمة من إجمالى 208 كم.

وأضاف أن المشروع يتكون من (19 برجًا رئيسيًا - 15 برجًا ثانويًا - 80 مزلقانا) وتم حتى الآن دخول 16 برجا رئيسيا الخدمة وهى (قويسنا – بركة السبع – كفر الزيات – ايتاي البارود – دمنهور – أبوحمص – طوخ – سندنهور - كفر الدوار – قها - قليوب - سيدي جابر - شبرا – التوضيب – بنها - طنطا) و14 برجًا ثانويًا و78 مزلقانا.

ولفت إلى أن برج إشارات طنطا يتحكم فى 101 سيمافور ضوئى و126 موتور تحويلة و8 مزلقانات، مشيرًا إلى أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالى (الكهربى القديم) بآخر إلكترونى حديث، وزيادة عدد الرحلات فى اليوم وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وتابع أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أى سيمافور فى حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.