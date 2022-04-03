الأرصاد: استمرار الموجة الحارة على جميع الأنحاء (بيان بالدرجات)

ومتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 27 درجة مئوية، وشمال الصعيد 37 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد 41 درجة مئوية، كما تنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية.
ويشهد اليوم الأحد، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب سيناء، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، وطقس مشمس بشمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 38 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 20 درجة، وسانت كاترين العظمى 30 درجة والصغرى 08.
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