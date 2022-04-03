بحوث الإلكترونيات ينظم الهاكاثون الثانى للحلول الذكية لإدارة المياه

جدة - نرمين السيد - نظم معهد بحوث الإلكترونيات بالتعاون مع الجمعية المصرية للعلوم والهندسة "الهاكاثون الثانى للحلول الذكية لإدارة المياه"، بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات الداعمة، برعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى.





وقالت الدكتورة شيرين عبدالقادر، رئيسة المعهد، فى تصريح لها اليوم، إن "الهاكاثون" يعد آلية للعصف الذهنى، يجتمع فيه المبتكرون وأصحاب الأفكار من الشباب مع الخبراء والمتخصصين للمشاركة بشكل مكثف فى تنفيذ وتطوير مشروعات أو تطبيقات جديدة فى مجال معين من المجالات المهمة لخطة الدولة، مثل حلول إدارة المياه والحفاظ عليها، والتى تقع على رأس أولويات الدولة فى الفترة الحالية.

وأضافت أن الهاكاثون يخاطب الشباب من سن 15 إلى 25 سنة مقسمين إلى شريحتين من الطلاب، وهم شريحة طلاب المدارس، وشريحة الطلاب الجامعيين بكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

وأوضحت أنه تم تقسيم الطلاب بالهاكاثون إلى مجموعات تتراوح من 3 - 5 أفراد، ويقوم الطلاب باستخدام كافة الوسائل من أجهزة الكمبيوتر المحمولة والمكونات الإلكترونية لإيجاد حلول خارج الصندوق لنظم الإدارة الذكية للمياه، وذلك باستخدام تكنولوجيا إنترنت الأشياء والحساسات وحلول تنقية المياه وغيرها.

ولفتت إلى أنه تقدم 51 فريقا إلى المسابقة، وأسفر التحكيم عن ترشيح 17 فريقا للتحكيم النهائى منهم 4 فرق من طلبة الجامعات، و13 فرقة من طلبة المدارس.

وأعلنت فوز كلية الهندسة بشبرا بالمركز الأول، فيما فاز بالمركز الثانى الأكاديمية المصرية للهندسة، وحصلت جامعة 6 أكتوبرعلى جائزة أفضل تصميم، وحصلت جامعة بدر على جائزة أحسن فكرة، أما فى شريحة طلاب المدارس فقد حصل فريقان من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بالشرقية "ستيم" على المركز الأول والثالث، وحصل فريق "ستيم الفيوم" على المركز الثانى.

وكشفت عن الجوائز المقدمة والتى تضمنت أجهزة DELL Note Book لأول أربع مجموعات مقدمة من شركة Dell Technologies، وكذلك جوائز مالية قيمتها 50 ألف جنيه مقدمة من مؤسسة مصر الخير، و20 ألف جنيه مقدمة من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، إلى جانب فرص الانضمام لريادة الأعمال بمعهد بحوث الإلكترونيات.

ووضعت اللجنة المنظمة للحدث شروط القبول للمتسابقين، ومنها المرحلة العمرية، والالتزام بالعمل لمدة 4 أيام متواصلة "فترة الهاكاثون"، فضلا عن الالتزام بحضور أى ورش عمل تحضيرية تسبق الهاكاثون، مع وجود فكرة مبتكرة تقدم حلا فى مشاكل المياه.

وأشرف على المجموعات المتسابقة خلال الأعمال التحضيرية وخلال الهاكاثون نخبة من المتخصصين من الجامعات المصرية، منها جامعة النيل، وجامعة العلمين، برئاسة الدكتورة هالة الصادق المشرف على الهاكاثون، والدكتور محمد إسماعيل المدير التنفيذى للهاكاثون، وفريق عمل متكامل من المتخصصين بالمعهد.