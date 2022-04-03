محافظ أسوان يتابع خطة رصف الطرق الداخلية

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ أسوان أشرف عطية، الأعمال الجارية لخطة مشروعات إنشاء ورصف الطرق الداخلية، والتى شملت شوارع وسط مدينة أسوان الواقعة ما بين الشارع الجديد والشيخ صالح وشوارع شرق البندر وعباس فريد من خلال تركيب بلاط الإنترلوك بأطوال 2.5 كم وبمسطح 25 ألف متر، وبعرض يتراوح ما بين 3 أمتار إلى 5.5 متر وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 4 ملايين جنيه.





وقال المحافظ -فى بيان اليوم الأحد- إنه مخطط أيضًا استكمال أعمال الرصف بباقى الشوارع الداخلية، حيث إنه تم التشديد على الجهات المنفذة لمشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى بالإسراع فى تنفيذ الأعمال التى تشهدها مختلف الشوارع للقيام بعد ذلك برصفها أولاً بأول. وأشار عطية إلى أن ذلك يتوازى مع القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة داخل العديد من المناطق السكنية بمدينة أسوان والتى من بينها السيل الجديد ومزلقان البيطرى، وشارع السماد، وشارع كلية التربية، فضلاً عن مناطق الجوزيرة والصداقة الجديدة، مكلفًا مسؤولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواصلة أعمال التطوير والتجميل وتكثيف النظافة العامة ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات لإضفاء الشكل الحضارى وخلق متنفس جمالى وحيوى للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.

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