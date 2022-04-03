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دوت الخليج

الحكومة تكشف حقيقة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية لمنح المواطنين قروض مالية

وكانت تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وكان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، افتتح فرعين لشركة «كونسنتريكس مصر» المتخصصة فى خدمات التعهيد؛ فى إطار خطة الشركة للتوسع فى حجم أعمالها بمصر، بحضور لودوفيك لابير المدير الاقليمى للشركة، والمهندس يامن بهاء مدير عام الشركة بمصر.

حيث تستهدف الشركة توفير 3500 فرصة عمل خلال عام 2022، ليصل عدد العاملين بها فى مصر إلى 8500 موظف؛ فيما تستهدف الوصول إلى 15000 موظف بحلول عام 2025 وبعائد أرباح يصل إلى 250 مليون دولار سنويا.

وقد افتتح الوزير، الفرع الجديد لشركة كونسنتريكس مصر، بالقرية الذكية؛ فيما افتتح الفرع الآخر للشركة بالمعادى باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس.