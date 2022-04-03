ملخص أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الأولى.. الشك يتسلل إلى قلب زوج ريهام حجاج

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تخوض الفنانة ريهام حجاج السباق الرمضاني بمسلسل «يوتيرن» الذي انطلقت أولى حلقاته أمس محققة نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يرصد ملخص أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الأولى.

مسلسل يوتيرن الحلقة الأولى

ودارت أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الأولى في يوم زفاف ريهام حجاج على «يوسف» ويقدم دوره الفنان أيمن قيسون، والذي يغير عليها من ابن خالتها «خالد»، ظنًا منه أنه يحبها، خاصة بعد زواجه بسيدة أكبر منه بـ 15 عامًا فور زواج يارا.

وتنتهي أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة الأولى بمعرفة زوج يارا أنها في لقاء مع ابن خالتها الذي طلب منها الجلوس معها ليتحدث حول مشكلته مع أسرته بعد زواجه.

قصة مسلسل يوتيرن

تدور قصة مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، حول الزوجة التي تعمل ضابطة ملاحة، واضطرت لسماع أوامر زوجها وترك عملها لتنعزل عن العالم بسبب غيرته المرضية عليها، وبمرور الوقت تنقطع علاقتها بصديق طفولتها إلا أنها تتعرض لحادث يغير مجرى حياتها وتتغير معه أحداث المسلسل بالكامل.

أبطال مسلسل يوتيرن

يشارك في أحداث مسلسل يوتيرن عدد كبير من الفنانين منهم الفنانة نانسي صلاح، توفيق عبد الحميد، ومحمد الكيلاني، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وتقوم بدور البطولة الفنانة ريهام حجاج.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

ويعرض مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج على قناة cbc في تمام الساعة 6:15 مساءً، وكذلك على القناة الأولى بالتليفزيون المصري في الوقت ذاته، فضلًا عن قناة ON وتعرضه في تمام الساعة 10:30 مساءً، وعلى الحياة الساعة 11:30 مساء.

ويشكل مسلسل «يوتيرن» عودة للفنان القدير توفيق عبدالحميد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 12 عامًا، و يشارك في العمل من خلال تأدية دور الطبيب حاتم الكردي.

ريهام حجاج تحقق نجاحًا ساحقًا في مسلسل وكل ما نفترق

يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت الماراثون الرمضاني المنصرم 2021 بمسلسل «وكل ما نفترق»، بطولتها إلى جانب أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل، أبتن عامر، رانيا يوسف، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمد جمعة، أحمد صيام،والعمل من إخراج مصطفى أبو سيف