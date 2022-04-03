/689852/تفاعلا-مع-حياة-كريمة-وبرعاية-حزب-الوفد-النائب-حازم-الجندي-يطلق-مبادرة-إحنا-معاك-هدية-شهر-رمضان

أعلن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، عن إطلاق مبادرة (إحنا معاك) للعام الثالث على التوالي، والتى تأتي تفاعلا مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لدعم الفئات الأكثر احتياجا خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة، التي يمر بها العالم جراء الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت تداعياتها على أسعار السلع .

دوت الخليج

تفاعلا مع «حياة كريمة» وبرعاية حزب الوفد.. النائب حازم الجندي يطلق مبادرة «إحنا معاك» هدية شهر رمضان

وأشار المهندس حازم الجندي، في بيان له، إلى أن نسخة المبادرة هذا العام تتم تحت رعاية الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، وتتضمن توزيع عدد ١٠٠٠ شنطة مواد غذائية لأبناء حزب الوفد، وعدد ٢٠٠٠ شنطة أخرى لأبناء محافظة الغربية كهدية بسيطة بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله على جموع الوفديين والشعب المصري جميعا بالخير واليمن والبركات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هدية رمضان عبارة عن سلع ومواد غذائية وتموينية، لمساعدة المواطنين في توفير احتياجاتهم الأساسية ودعمهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تؤثر على العديد من الأسر المصرية.

ولفت إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار الدور المجتمعي الذي يتحمله كممثل عن أهالي محافظة الغربية، والمسئولية الحزبية التي يتشرف بها تجاه أبناء الوفد في كافة ربوع جمهورية مصر العربية، وإدراك للدور المجتمعي لأعضاء مجلسي "النواب والشيوخ"، في ضرورة التعاون مع الدولة كمجتمع مدني في كافة الظروف و المناسبات.

وتقدم النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، بخالص التهنئة إلى الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، والوفديون في ربوع الجمهورية، والشعب المصري اجمع بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا المولى أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية بكل الخير والأمان والسعادة.