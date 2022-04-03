/689851/النائب-علاء-قريطم--زيادة-ابحاث-ابتكارات-الارز-الذكية-يحقق-الامن-الغذائي

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، لا تتوانى عن التفكير في وسائل مختلفة لتعزيز الأمن الغذائي للمصريين وتوفيره، سواء بالعمل في مشاريع زراعية عملاقة، والتوسع في مئات الالاف من الأفدنة في الدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي أو توشكى أو من خلال العمل على زيادة إنتاجية الفدان وبالخصوص في السلع الرئيسية ومنها القمح والأرز.

النائب علاء قريطم : زيادة ابحاث ابتكارات الارز الذكية يحقق الامن الغذائي

دوت الخليج

ونوه قريطم،في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، بطلب وزير الزراعة السيد القصير، من مركز الأرز الأفريقي والمؤسسات الدولية المانحة بالعمل خلال الفترة القادمة، على زيادة الأبحاث التى تتعلق بابتكارات الأرز الذكية مناخيا، والتي تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام المياه وتقليل انبعثات الميثان في حقول الأرز.

وقال عضو مجلس النواب إنها توجيهات زراعية في منتهى الأهمية من جانب الدولة المصرية، خاصة فى ظل قضية التغيرات المناخية والشح المائى، والتي تعتبر من التحديات الضخمة أمام تحقيق الأمن الغذائي. مشيرا إلى أن التغير المناخي أحد أكبر التحديات التى تعوق التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائى لمعظم دول العالم والدول الأفريقية.

وأشاد النائب علاء قريطم، بالدور الهام لمركز الأرز الأفريقي، والذي قدم عددا من الابتكارات وثيقة الصلة بالأرز، تم نشرها في أكثر من 340 بحثا في المجلات العلمية الدولية، خلال رئاسة مصر، ما كان له أكبر الأثر على مزراعي الأرز في أفريقيا.

واختتم، بأن الأرز سلعة أساسية في حياة المصريين ومختلف شعوب القارة الأفريقية، والطلب من مركز الأرز الأفريقي تكثيف أبحاثه فيما يخص إنتاج أنواع تتعامل مع التغير المناخي وشح المياه، سيدفع في المستقبل إلى تحقيق اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز أفريقيا ويحقق الاكتفاء الذاتي للمصريين والشعوب الأفريقية.