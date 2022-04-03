ترتيب الدوري الإسباني موسم 2022

يتصدر ريال مدريد صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بفارق 12 نقطة عن إشبيلية، وذلك عقب فوز الفريق الملكي على مضيفه سيلتا فيجو، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري الإسباني

ريال مدريد 69 نقطة

إشبيلية 57 نقطة

أتلتيكومدريد 57 نقطة

برشلونة 54 نقطة

ريال بتيس 50 نقطة

ريال سوسداد 48 نقطة

فياريال 45 نقطة

أتلتيك بلباو 41 نقطة

فالنسيا 40 نقطة

أوساسونا 38 نقطة

سلتا فيجو36 نقطة

إسبانيول 36 نقطة

رايو فاليكانو 32 نقطة

خيتافي 32 نقطة

إلتشيه 32 نقطة

غرناطة 28 نقطة

قادش 27 نقطة

مايوركا 26 نقطة

ليفانتي 22 نقطة

ألافيس 22 نقطة.

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.