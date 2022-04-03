موعد عرض مسلسل المداح الجزء الثانى الحلقه 3

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يخوض الفنان المصري حمادة هلال السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المداح 2، بعد أن حقق الجزء الأول الذي عُرض في المارثون الرمضاني المنصرم 2021 نجاحًا ساحقًا.

دوت الخليج يرصد موعد عرض مسلسل المداح الجزء الثاني حلقة 2.

مواعيد عرض مسلسل المداح 2 الحلقة 3

ويعرض مسلسل المداح 2 الحلقة الثالثة على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

أبطال مسلسل المداح 2

المداح 2 بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، أحمد بدير، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج،

يضم المسلسل 9 أغنيات منها 7 رباعيات داخل الأحداث، بالإضافة إلى تتر البداية والنهاية، ويضم أغنية تجمع حمادة هلال والمطرب وائل الفشني.

قصة مسلسل المداح 2

الجزء الجديد من «المداح» يستكمل قصة «صابر» بعد أن يتخلص من كل كتب السحر أملًا في اكتشاف الحقيقة، ولكنه يتعرض للكثير من الأحداث والمُفاجآت، ويضطر خلال الأحداث للسفر إلى الوادي في مرسي علم في محاولة منه للوصول إلى ما يتم تدبيره له في الخفاء.

وأكد حمادة هلال إلى أن طبيعة قصة المُسلسل شائكة جدًا وتقترب من مناطق غير تقليدية وغير مسبوقة وهو ما تطلب من كل فريق العمل أن يتعامل بحذر ودقة مع كل كلمة وكل مشهد وهو ما سيلمسه المُشاهد في التفاصيل المُختلفة خلال الأحداث.

وشارك في بطولة الجزء الأول، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر.

يروى المسلسل قصة صابر «حمادة هلال» الطفل الذى تبناه ورباه إمام الجامع «أحمد بدير» ووقع فى حب فتاة «نسرين طافش» ليسلك طريقاً آخر ويسّخر دعواته لغايات سيئة واستخدام بعض أصحاب السلطة فى تجاراتهم غير المشروعة والعديد من الأمور الأخرى، إلا أن تورطه فى بعض المشاكل يدفعه إلى طريق الصلاح والتوبة.

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