من خلال مبادرة«اعرف حقك»..تعرف على طريقة تقسيط فواتير المياه« المتأخرة»

/689856/من-خلال-مبادرةاعرف-حقكتعرف-على-طريقة-تقسيط-فواتير-المياه-المتأخرة

صرح الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بأن الجهاز أوضح من خلال مبادرة "اعرف حقك" عبر موقعه الإلكتروني، وصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، عن كيفية الاستفادة من خدمة تقسيط وجدولة المواطنين لمديونيات فواتير المياه المستحقة على أقساط شهرية، بسبب تأخر الدفع وتراكم فواتير المياه غير المسددة.

دوت الخليج

من خلال مبادرة«اعرف حقك»..جهاز تنظيم المياه والصرف يوضح كيفية تقسيط مديونيات فواتير المياه غير المسددة

وقال الدكتور محمد حسن مصطفى: تتضمن المستندات اللازمة لتقديم طلب تقسيط مديونية فواتير المياه غير المسددة، ما يلى، استمارة طلب الخدمة من العميل أو المنتفع، وبطاقة الرقم القومي للعميل، ونموذج طلب تقسيط مديونية، وآخر فاتورة تم سدادها من العميل، ورقم التليفون الأرضى والمحمول للعميل.

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن الإجراءات المطلوبة لجدولة المديونيات، تشمل، استيفاء نموذج طلب تقسيط المديونية، وسداد 25 % من المديونية كدفعة مقدمة (كحد أدني)، وتحرير العميل إقراراً بقبوله دفع الأقساط محملة بمقابل التقسيط المحدد باللائحة، وإخطار مركز الإصدار بجدولة المديونية.

يذكر أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، على تخصيص 20 قطعة أرض بـ12 مدينة جديدة، لإقامة (مشروع عمرانى متكامل وخدمى مختلط، وإنشاء كنيسة، ومكتب بريد، بجانب أنشطة سكنية، وصناعية، وتعليمية، وزراعية، وتجارية، وإدارية، وفندقية، وسياحية، وترفيهية).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض بنشاط سكني تجاري إداري فندقي سياحي ترفيهي، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بنشاط صناعي، وزراعي، وتجارى، وفى مدينة 15 مايو، تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط سكنى تجارى، ومعهد تعليمى، وفى مدينة شرق بورسعيد (سلام)، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مكتب بريد.