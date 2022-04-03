القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة العمل حول صناعة المنتجات الجلدية

في اطار مشروع " التمكين الاقتصادي للمرأة الوافدة و المرأة المصرية " و الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع كل من هيئة الامم المتحدة للمرأة ، وبالتعاون مع المفوضية السامية لشئون اللاجئين و بدعم من حكومة اليابان ، اختتم المجلس فاعليات ورشة العمل التدريبية التي نظمتها الإدارة العامة لتنمية المهارات عن صناعة المنتجات الجلدية الرسم الإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس و قد قام بالتدريب الاستاذ ابراهيم عبد الشهيد ، و استهدفت ورشة العمل ٢١ من المتدربات الوافدات و المصريات ، و استمرت لمده ٥ أيام .

وتضمن التدريب التعريف بالأدوات المستخدمة في التصنيع وأنواع الجلود، والتدريب على التخريم، وحرق الجلد ، وصناعه نماذج مثل ميداليه ، ومحفظة ،و أجندة جلدية.